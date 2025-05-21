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Воєнний журналіст Юрій Бутусов розповів, що він став частиною війська. При цьому він не уточнив, яку саме роль виконуватиме

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Воєнний журналіст, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов мобілізувався до Національної Гвардії України. Він не уточнив, яку саме роль виконуватиме, але розповів, що мобілізувався в травні.

Юрій Бутусов згадав, як нещодавно комбат 47-ї ОМБр заявляв про невиправдані завдання і втрату людей. Журналіст зазначив, що система не працює. При цьому він додав, що проблема не була персонально в Залужному, а зараз — не є персонально в Сирському.

"Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію", - пояснив своє рішення Юрій Бутусов.

Довідка. Юрій Бутусов — український журналіст, редактор "Цензор.нет". Здебільшого він пише про внутрішньополітичну обстановку в Україні. Останні роки він присвячує більше часу саме воєнній тематиці.