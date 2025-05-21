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21 мая 2025, 21:45

Война нуждается в решениях по существу: журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

21 мая 2025, 21:45
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Фото из открытых источников
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Военный журналист Юрий Бутусов рассказал, что стал частью войска. При этом он не уточнил, какую роль будет выполнять

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Военный журналист, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов мобилизовался в Национальную Гвардию Украины. Он не уточнил, какую роль будет выполнять, но рассказал, что мобилизовался в мае.

Юрий Бутусов вспомнил, как недавно комбат 47-й ОМБр заявлял о неоправданных задачах и потере людей. Журналист отметил, что система не работает. При этом он добавил, что проблема не была персонально в Залужном, а сейчас — не персонально в Сырском.

"Я не знаю, как сделать умными людей, принимающих решение, как заставить их думать не категориями рейтинга и пиара. К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении - это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все происходящее исключительно в информационной плоскости - в количестве реакций, в количестве реакций, в количестве реакций. по сути, именно поэтому я решил идти в армию", - объяснил свое решение Юрий Бутусов.

Справка. Юрий Бутусов — украинский журналист, редактор "Цензор.нет". В основном он пишет о внутриполитической обстановке в Украине. В последние годы он посвящает больше времени именно военной тематике.

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