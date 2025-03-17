фото: pixabay

У понеділок, 17 березня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями невеликий мокрий сніг

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

"Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі становитиме 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.

У Києві та Київській області у понеділок хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у столиці вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла. На Київщині вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Нагадаємо, на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини, який дорогою до Румунії заблукав у горах.