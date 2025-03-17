14:18  16 березня
ЗСУ вийшли з Суджі: Генштаб оприлюднив мапу боїв на Курщині
10:40  16 березня
Дорогою до Румунії заблукав у горах: на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини
16:11  16 березня
Скандал у Полтаві: похоронне бюро викинуло тіло померлого біля будинку
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 00:03

У понеділок в Україні похолодання: де чекати мокрий сніг та сильний вітер

17 березня 2025, 00:03
Читайте также на русском языке
фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 17 березня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень місцями невеликий мокрий сніг

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

"Вночі у південній частині та східних областях невеликий дощ, вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів", – йдеться у повідомленні.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вночі становитиме 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі та вдень 2-7° тепла, вдень на південному сході 8-13°.

У Києві та Київській області у понеділок хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у столиці вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла. На Київщині вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Нагадаємо, на Закарпатті врятували "туриста" з Черкащини, який дорогою до Румунії заблукав у горах.

Україна війна погода сніг похолодання
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Сумщині піротехніки знищили чотири боєприпаси
17 березня 2025, 03:14
На Кіровоградщині з водосховища дістали тіло чоловіка
17 березня 2025, 02:46
На Одещині сталася пожежа в інтернаті
17 березня 2025, 02:22
На Київщині жінка побила собаку сокирою: поліція відкрила кримінальну справу
17 березня 2025, 01:56
Прикордонники показали, як збивали "шахеди" на Одещині
17 березня 2025, 01:30
Атака дронів: у Києві працює ППО
17 березня 2025, 01:13
На Прикарпатті шестирічна дитина отруїлася чадним газом
17 березня 2025, 01:05
Росіяни атакували дронами дві автівки на Сумщині: є поранені
17 березня 2025, 00:41
Підозрюваний у вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав свою провину
17 березня 2025, 00:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »