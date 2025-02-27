Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби

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Начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) залишає свою посаду після 10 років служби

Про це повідомили у бригаді, передає RegioNews.

Там подякували "Тавру" за понад 10 років відданої служби і нагадали, що Богдан Кротевич пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС та докладав зусиль для розвитку підрозділу.

Після початку повномасштабного вторгнення "Тавр" брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

"Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг "Тавр" розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". Він взяв дієву участь у розширенні "Азову" і координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року", – розповіли в бригаді.

Богдан Кротевич підтвердив, що залишає посаду, але про причини не розповів. Водночас заявив, що в політику йти не збирається, а натомість продовжить займатися військовим сектором.

Що відомо про Богдана Кротевича

Народився на Одещині, проживав у Сімферополі. Був активним учасником Революції гідності в складі "Правого Сектору".

Після початку російсько-української війни у 2014 році вступив в лави на той момент батальйону міліції "Азов" на посаду солдат-стрілець.

Богдан Кротевич є кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня та ордена Данила Галицького.

У червні 2024 року Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала Юрія Содоля через великі втрати на фронті.

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