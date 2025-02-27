16:40  26 лютого
У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон
13:51  26 лютого
В Україні подешевшають ще понад 100 медпрепаратів
14:45  26 лютого
У Кропивницькому чоловік стріляв у працівника ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2025, 09:52

Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби

27 лютого 2025, 09:52
Читайте также на русском языке
фото: mezha.net
Читайте также
на русском языке

Начальник штабу 12 бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) залишає свою посаду після 10 років служби

Про це повідомили у бригаді, передає RegioNews.

Там подякували "Тавру" за понад 10 років відданої служби і нагадали, що Богдан Кротевич пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС та докладав зусиль для розвитку підрозділу.

Після початку повномасштабного вторгнення "Тавр" брав участь в управлінні обороною Маріуполя.

"Після повернення з полону у вересні 2022 року, друг "Тавр" розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади "Азов". Він взяв дієву участь у розширенні "Азову" і координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку, під час літнього контрнаступу 2023 року", – розповіли в бригаді.

Богдан Кротевич підтвердив, що залишає посаду, але про причини не розповів. Водночас заявив, що в політику йти не збирається, а натомість продовжить займатися військовим сектором.

Що відомо про Богдана Кротевича

Народився на Одещині, проживав у Сімферополі. Був активним учасником Революції гідності в складі "Правого Сектору".

Після початку російсько-української війни у 2014 році вступив в лави на той момент батальйону міліції "Азов" на посаду солдат-стрілець.

Богдан Кротевич є кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня та ордена Данила Галицького.

У червні 2024 року Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала Юрія Содоля через великі втрати на фронті.

На тлі суспільного резонансу президент України Володимир Зеленський вирішив замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Новим командувачем став бригадний генерал Андрій Гнатов.

Азов Богдан Кротевич посада начальник штабу Тавр
Командувач ОК "Південь" генерал Шаповалов йде з посади
04 лютого 2025, 11:07
Зеленський провів ротації в Службі зовнішньої розвідки України
02 жовтня 2024, 14:55
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
27 лютого 2025, 11:11
Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ
27 лютого 2025, 10:56
Дихати буде важко: Україну накриє брудна хмара
27 лютого 2025, 10:54
Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID
27 лютого 2025, 10:50
Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі
27 лютого 2025, 10:43
На Харківщині росіяни КАБами пошкодили дві автівки "швидкої"
27 лютого 2025, 10:34
У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію
27 лютого 2025, 10:29
В Україні заборонять виїзд за кордон журналістам і митцям
27 лютого 2025, 10:13
Буданов заявив про знищення армії РФ
27 лютого 2025, 09:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »