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27 февраля 2025, 09:52

Богдан Кротевич покидает "Азов" после 10 лет службы

27 февраля 2025, 09:52
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фото: mezha.net
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Начальник штаба 12 бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич (Тавр) покидает свой пост после 10 лет службы

Об этом сообщили в бригаде, передает RegioNews.

Там поблагодарили "Тавра" за более чем 10 лет преданной службы и напомнили, что Богдан Кротевич прошел путь от пехотинца до командира взвода. Он участвовал в ключевых боевых операциях АТО/ООС и прилагал усилия для развития подразделения.

После начала полномасштабного вторжения "Тавр" участвовал в управлении обороной Мариуполя.

"По возвращении из плена в сентябре 2022 года, друг "Тавр" начал восстановление боеспособности подразделения и его масштабирование до 12-й бригады "Азов". Он принял действенное участие в расширении "Азова" и координировал действия бригады в боях на Запорожском направлении, во время летнего контрнаступления 2023 года", – рассказали в бригаде.

Богдан Кротевич подтвердил , что уходит, но о причинах не рассказал. В то же время заявил, что в политику идти не собирается, а продолжит заниматься военным сектором.

Что известно о Богдане Кротевиче

Родился в Одесской области, проживал в Симферополе. Являлся активным участником Революции достоинства в составе "Правого Сектора".

После начала российско-украинской войны в 2014 году вступил в ряды на тот момент батальона милиции "Азов" на должность солдат-стрелок.

Богдан Кротевич является кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени и ордена Даниила Галицкого.

В июне 2024 года Кротевич подал заявление в Государственное бюро расследований с призывом провести расследование в отношении генерала Юрия Содоля из-за больших потерь на фронте.

На фоне общественного резонанса президент Украины Владимир Зеленский решил заменить командующего Объединенными силами ВСУ. Новым командующим стал бригадный генерал Андрей Гнатов.

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