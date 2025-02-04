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04 лютого 2025, 08:40

Аварійні відключення світла ввели у чотирьох областях України

04 лютого 2025, 08:40
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фото: pixabay
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У вiвторок, 4 лютого, у чотирьох областях України – Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Кіровоградській – ввели аварійні відключення світла

Про це передає RegioNews із посиланням на ДТЕК та обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровські та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Про аварійні відключення на Кіровоградщини повідомили у "Кіровоградобленерго", попередивши, що через одночасне введення графіків відключення електроенергії та аварійного відключення час без світла може бути тривалішим.

У "Сумиобленерго" повідомили, що на території Сумської області графіки аварійних відключень діють для однієї черги.

Також в обленерго зазначили, що черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних. Графіки погодинних відключень не застосовуються.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого російська армія масовано атакувала Черкаську область ударними БпЛА. Виникли пожежі на трьох підприємствах.

Україна аварійні відключення відключення світла електрика
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