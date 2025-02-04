Аварийные отключения света ввели в четырех областях Украины

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Во вторник, 4 февраля, в четырех областях Украины – Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Кировоградской – ввели аварийные отключения света

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК и облэнерго.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровске и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения", – говорится в сообщении ДТЭК.

Об аварийных отключениях на Кировоградщине сообщили в "Кировоградоблэнерго", предупредив, что из-за одновременного ввода графиков отключения электроэнергии и аварийного отключения время без света может быть продолжительнее.

В Сумыоблэнерго сообщили, что на территории Сумской области графики аварийных отключений действуют для одной очереди.

Также в облэнерго отметили, что очередь по графику аварийных отключений не совпадает с очередью при почасовых. Графики почасовых отключений не используются.

Напомним, в ночь на 4 февраля российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА. Возникли пожары на трех предприятиях.