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Українцям загрожує адміністративна відповідальність у разі, якщо вони не з'являться по повістці, відправленою поштою. Такі норми ухвалив Кабмін

Про це заявив начальник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві Олега Коротченка в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Він зазначив, що українці, яким прийшла по пошті повістка, мають з'явитися в ТЦК протягом семи днів або у терміни, визначені у повістці.

Постановою Кабміну визначений перелік поважних причин у разі неявки по повістці та процедура їх підтвердження.

"Визначено певний перелік та документально підтверджено. Якщо це не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності тощо", – додав Коротченко.

Також він також, що проблемних питань у контексті вручення повісток поштою все ще дуже багато, і їх потрібно унормувати. Наразі оповіщення проводилося у тестовому режимі та виявились певні проблеми.

"До прикладу, оповіщення осіб, які мають підстави на відстрочку, бронювання. Було анонсовано, що ці механізми автоматичного бронювання та надання відстрочок запрацюють, але до цього часу, на жаль... І це викликає складнощі, які в процесі викликають негативне ставлення до ЗСУ в цілому та ТЦК", – додав Коротченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що здіно з постановою Кабміну, пошта має надсилати повістки рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК".