Військові можуть самі вирішувати, хто отримає виплати у разі їх полону чи зникнення безвісти: ухвалено закон
Військовослужбовці зможуть самі визначити членів сім'ї, яким здійснюватимуться виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Це передбачає у законопроєкті №11407 "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", який Верховна рада ухвалила у другому читанні.
Як йдеться у законопроєкті, військові матимуть право самостійно визначати членів сім'ї, які отримуватимуть його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон, зникне безвісти, стане заручником або його буде інтерновано до нейтральної країни.
Відповідне розпорядження військовий передає командиру для зберігання в особистій справі.
Якщо ж військовий не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуться рівними частинами насамперед дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу – повнолітнім дітям, братам, сестрам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.