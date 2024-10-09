Військові можуть самі вирішувати, хто отримає виплати у разі їх полону чи зникнення безвісти: ухвалено закон

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Військовослужбовці зможуть самі визначити членів сім'ї, яким здійснюватимуться виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Це передбачає у законопроєкті №11407 "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", який Верховна рада ухвалила у другому читанні.

Як йдеться у законопроєкті, військові матимуть право самостійно визначати членів сім'ї, які отримуватимуть його грошове забезпечення у разі, якщо він потрапить у полон, зникне безвісти, стане заручником або його буде інтерновано до нейтральної країни.

Відповідне розпорядження військовий передає командиру для зберігання в особистій справі.

Якщо ж військовий не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуться рівними частинами насамперед дружині (чоловіку), законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу – повнолітнім дітям, братам, сестрам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.