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08 жовтня 2024, 01:25

У Міноборони розповіли, як відомство відбиватиме атаки хакерів

08 жовтня 2024, 01:25
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фото: Міністерство оборони України
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У Міністерстві оборони офіційно з'явилася нова окрема структурна одиниця, що відповідатиме за кіберзахист — Центр реагування на кіберінциденти. Він відбиватиме атаки хакерів

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на кіберінциденти.

Координуватиме діяльність структурної одиниці заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", — зазначила Катерина Черногоренко.

До цього команда кібербезпеки функціонувала в Центрі інновацій Міноборони. Зазначається, що виокремлення у спеціальну структурну одиницю дозволить розширити зону відповідальності в сфері кіберзахисту.

Відтак головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

  • Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків.
  • Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони.
  • Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози.
  • Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань.
  • Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки.
  • Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив зміни окремих пунктів Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, змінивши порядок проходження ВЛК.

Раніше повідомлялося, що Міноборони у координації з Медичними силами "Схід" ввели в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для Збройних сил України.

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