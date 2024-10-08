Двох нардепів-втікачів планують виключити з парламентських комітетів

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У Верховній Раді зареєстрували постанову про виключення зі складу комітетів двох народних депутатів, які незаконно втекли за кордон. Йдеться про Андрія Одарченка та Артема Дмитрука

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на нову постанову, передає RegioNews.

Одарченка перебуває у складі антикорупційного комітету, а Дмитрук - у правоохоронному комітеті. Ярослав Железняк зауважив, що це досить символічна ситуація, адже обидва депутати фігурують у "профільних" кримінальних провадженнях.

"Прямо дуже символічно: перший у бігах через розслідування НАБУ по корупції, другий – через справу ДБР про побиття правоохоронця... в обох випадках профільні комітети", — написав він.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що нардеп, обраний від "Слуги народу", а зараз позафракційний, Артем Дмитрук, після своєї втечі за кордон дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

25 серпня генпрокурор повідомив про підозру народному депутатові Артему Дмитруку через напади на правоохоронця та військового. Згодом стало відомо, що Дмитрук втік за кордон. Працівники ДБР оголосили його в міжнародний розшук. Відомо, що Дмитрук перебуває у Великій Британії.

Народний депутат Андрій Одарченко, раніше виключений з фракції "Слуга народу", у вересні теж незаконно виїхав за межі України. Він оголошений у міжнародний розшук. Одарченка підозрюють у пропозиції голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабаря у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів.