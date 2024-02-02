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02 лютого 2024, 07:25

У Міноборони пояснили, чому впроваджують електронний кабінет для призовників

02 лютого 2024, 07:25
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Фото: Facebook
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Електронний кабінет для призовників спростить процес уточнення особистих даних, на що українцям буде виділено 60 днів

Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк під час телемарафону, інформує RegioNews.

"Це можна буде зробити через електронний кабінет. Для цього буде 60 днів. Важливо зауважити, що способи уточнення будуть різні, але якщо вже функціонує кабінет - найзручніше це буде зробити там. Однак залишаються варіанти через Територіальні центри канцелярії та соціального захисту, ЦНАПи та інші організації", - пояснив Павлюк.

За його словами, електронний кабінет дозволить значно зменшити необхідність особистого відвідування, охопити більше громадян і покращити якість мобілізації.

"Існує система "Оберіг", яка об'єднує багато баз даних, включаючи дані з паперових документів. Там існує чимала кількість неточностей. Відтак уточнення даних через Територіальні центри канцелярії та соціального захисту є обов'язковим завданням громадян. Таким чином, розробляється механізм для спрощення цього процесу та забезпечення громадянам зручності в виконанні їх обов'язків", - підкреслив Павлюк.

Раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту №10449 про мобілізацію. Голосування у першому читанні може відбутися не раніше 7 лютого.

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Міноборони дані мобілізація електронний кабінет військовозобов'язаного



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