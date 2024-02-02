Нацгвардійці за місяць знищили 112 російських танків на 300 млн доларів: відео

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Бійці Нацгвардії за місяць знищили та вивели з ладу ворожих 112 танків загальною вартістю понад 300 мільйонів доларів

Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, інформує RegioNews.

"Серед відмінусованих бойових машин – близько десятка Т-90 "Прорив”, якими так пишалися росіяни. Але нацгвардійці неодноразово доводили, що "непробиваемых" для українських пташок не існує", – йдеться у повідомленні.

Один із численних епізодів роботи аеророзвідників Нацгвардії – на відео.

Нагадаємо, Сили оборони півдня України знищили дві російські системизалпового вогню "Град", які використовувалися для обстрілу правого берега Херсонської області.