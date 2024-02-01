В Україні за тиждень від коронавірусу і грипу померли 42 людини

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За тиждень в Україні померли 34 хворих на коронавірус і вісім – на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

Станом на 31 січня високий рівень перевищення епідемічного порогу зареєстрований в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У пʼяти областях – Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській – середній рівень. В інших регіонах – неепідемічний рівень.

За попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 – діти віком до 17 років. Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 – діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірус та вісім – серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19.

За словами заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіня, наразі Україна перебуває в середині епідемічного сезону з грипу та ГРВІ.

"Через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", – зазначив він.

Нагадаємо, частина шкіл і садочків у Київській області закриваються на карантин внаслідок зростання захворюваності на грип, ГРВІ та коронавірус серед дітей.