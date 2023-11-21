Прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю

фото: ДПСУ

Норвегія передала українським прикордонникам сучасний мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із найвищим рівнем загрози для перевірки радіаційної обстановки

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає RegioNews.

Цей сучасний мобільний комплекс радіоконтролю створений на базі автомобіля.

"Його використовуватимуть для моніторингу радіаційної обстановки у найбільш загрозливих зонах та небезпечних напрямках", – зазначили в ДПСУ.

Допомога надана в рамках спільного з Агентством з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегії проєкту міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, українським військовим передали на фронт перші 3 тисячі FPV-дронів, гроші на які були зібрані в межах операції "Єдність".