17:41  21 листопада
Росіяни скинули 25 авіабомб на Херсонську область: є постраждалі
17:16  21 листопада
У Мелітополі партизани отруїли їжу російських офіцерів
17:45  21 листопада
На Полтавщині поліцейські знайшли матір, яка викинула немовля на смітник
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2023, 09:44

Зеленський заявив, що пережив 5-6 замахів на його життя

21 листопада 2023, 09:44
Читайте также на русском языке
фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ спецслужби попередили щонайменше 5-6 замахів на його життя

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю глави держави британській газеті The Sun.

Як зазначив Зеленський, перший випадок спроби групи диверсантів противника його ліквідації був дуже цікавим, а до інших замахів президент вже зміг адаптуватися.

"Люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як COVID. А потім це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати вчинити замах", - пояснив він.

У публікації зазначається, що спеціальні загони російських військових десантувалися у Києві з метою ліквідації Зеленського у перший день повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому минулого року.

Тоді охорона президента загородила його Офіс імпровізованими барикадами, а також використовували шматки фанери. Найближчим помічникам глави держави передали бронежилети та зброю. Коли чиновники зі США та Великої Британії запропонували Зеленському вивезти його з української столиці, Зеленський відреагував на таку ініціативу фразою "Мені потрібні боєприпаси, а не таксі".

Також у матеріалі йдеться, що під час відбиття спроб російських загарбників прорватися у Київ, Зеленський вийшов за межі території Офісу, щоб записати відео та показати, що керівництво країни залишається у столиці.

Наразі президент зазначає, що РФ все ще "дуже хоче" повалити його з влади.

За словами одного з помічників Зеленського, протягом перших кількох тижнів широкомасштабної війни на нього було скоєно щонайменше десять замахів.

Як пише The Sun, у серпні 2023 року українські спецслужби розповіли і про запобігання змові противників з метою ліквідації Зеленського - тоді окупанти мали намір завдати по Миколаєву авіаудару під час поїздки президента до цього міста.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться "не так швидко, як нам хотілося б".

Володимир Зеленський президент замах



21 листопада 2023
Зеленський і Залужний. Чи можливий справжній конфлікт між президентом та головнокомандувачем
В Україні дедалі частіше обговорюють можливий конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Здебільшого на цій темі спекулюють політичні опоненти глави д...
17 листопада 2023
Нововведення для майбутніх водіїв: Як отримати посвідчення в нових реаліях і скільки це коштує
Днями для українців, які збираються отримати водійське посвідчення, з’явилась гарна новина — вже не потрібно буде ходити до автошколи аби скласти теоретичний іспит для подальшого отримання права керув...
15 листопада 2023
Спалах гепатиту А: Як вберегтися від хвороби і які симптоми вказують на інфікування
Українців збентежила новина про спалах гепатиту А на Вінниччині, адже ця хвороба є досить небезпечною, але найголовніше, що її спалахи загалом непритаманні для нашої країни. Тому лікарі радять дуже ре...
14 листопада 2023
Топ-5 місць Черкащини
Черкащина поєднує в собі багату історію, унікальні природні ландшафти та багатство культурних традицій. Відома своїми лісами, річками та пам'ятками історії, Вона є прекрасним місцем для відпочинку та ...
Росіяни протягом доби обстрілювали населені пункти у трьох районах Харківщини
22 листопада 2023, 09:42
Херсонщина: внаслідок обстрілів за добу загинула одна людина, семеро поранених
22 листопада 2023, 09:13
ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів - дані Генштабу про втрати ворога
22 листопада 2023, 08:44
За добу ворог завдав по Україні понад 60 авіаударів, - зведення Генштабу
22 листопада 2023, 08:21
ЗСУ вночі збили над Київщиною і Житомирщиною чотири "шахеди"
22 листопада 2023, 08:01
На Тернопільщині викрили жінку, яка майже рік отримувала пенсію покійної матері
21 листопада 2023, 22:03
У Луцьку вдруге засудили колишнього гінеколога за сутенерство
21 листопада 2023, 21:42
На Сумщині з'явився новий евакуаційний маршрут: в ОВА розповіли подробиці
21 листопада 2023, 21:14
Вечірнє зведення Генштабу: протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення
21 листопада 2023, 20:22
В Запорізькій області виявили 200 т гуманітарки на складі, яку завезли рік тому
21 листопада 2023, 20:09
15 листопада 2023
Ракетний удар по будинку у Селидовому: кількість загиблих зросла до двох
09 листопада 2023
Прикордонники показали, як мобільні групи ППО знищують ворожі дрони
07 листопада 2023
Прикордонники з мінометів знищили групу окупантів біля Бахмута
Всі відео »
Зеленський і Залужний. Чи можливий справжній конфлікт між президентом та головнокомандувачем
Нововведення для майбутніх водіїв: Як отримати посвідчення в нових реаліях і скільки це коштує
Всі публікації »
Анатолій Матвійчук
Іван Киричевский
Володимир Фесенко
Всі блоги »