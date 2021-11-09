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09 листопада 2021, 16:31 3

У лікарнях Івано-Франківщини COVID-реанімації заповнені вщерть - мерія

09 листопада 2021, 16:31 3
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з відкритих джерел
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В Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню

Як передає RegioNews, про це під час оперативної наради заявив заступник мера Івано-Франківська Олександр Левицький

"Кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій (від людей - ред.): "А чому не лікують? А переведіть мого родича в реанімацію". Ми, як лікарі, вимушені ставити собі запитання: "А як можна звільнити ліжко в реанімації?", - підкреслив Левицький

За словами начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, протягом останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні № 1 померли 37 людей.

"Це - дуже велика цифра. Помирають переважно люди після 50 років. Усі, хто помер, були невакциновані", - зазначила Бойко.

Вона підкреслила, що зараз у двох лікарнях міста перебуває 391 COVID-хворий, що більше в порівнянні з минулим роком, коли їх було в цей самий час 340-360.

"Приблизно 75% пацієнтів - киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень - 11....Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у міській клінічній лікарні № 1 -73%", - розповіла Бойко.

Вона також зазначила, що у міста є проблеми з киснем.

"Добова потреба складає дві тонни на кожну лікарню, 2,4-2,6 тонн. Останнім часом у нас різко знизилося киснезабезпечення, багато пацієнтів перевели на концентратори. Коли відбувається перезаправка кисню, ми використовуємо балони. Це - наша велика проблема", - додала Бойко.

Нагадаємо, що за 8 листопада в Україні зафіксували 833 летальних випадків від COVID-19, госпіталізували 2 967 осіб

Івано-Франківськ COVID-19 лікарня кисень

 
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