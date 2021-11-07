10:26  07 листопада
В Україні ще понад 17 тис. нових COVID-випадків, померли майже півсотні людей
10:50  07 листопада
У столиці горів торговий центр
10:03  07 листопада
Окупанти на Донбасі притихли - всього два обстріли за добу
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2021, 11:21 34

Україна отримала ще майже 3 млн доз COVID-вакцини Moderna

07 листопада 2021, 11:21 34
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna

Як повідомили у пресслужбі МОЗ, ця партія надійшла безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX, пише RegioNews.

Загалом в рамках ініціативи COVAX в Україну надійшли 7 415 810 доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Як зазначають в ЮНІСЕФ, поставки вакцин від COVAX продовжаться.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID.

"Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna - це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я не веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna, оскільки сподівається безкоштовно отримати цей препарат у межах механізму COVAX.

коронавірус вакцина МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram