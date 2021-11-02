Мінцифри запустило дитячий COVID-сертифікат
Дітям від 12 років після однієї дози або повного курсу вакцинації батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у "Дії".
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.
Для цього комусь із батьків потрібно зайти в оновлений застосунок та додати свідоцтво про народження дитини.
Зазначається, що з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Нагадаємо, що у додатку та на державному порталі "Дія" всього за 4 дні сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців. Всього додатком користуються 9 млн осіб.
Раніше анонсувалася поява у додатку сертифікату про одужання від COVID-19.
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