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02 ноября 2021, 13:59 106

Минцифры запустило детский COVID-сертификат

02 ноября 2021, 13:59 106
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из открытых источников
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Детям от 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в "Действия".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.

Для этого кому-то из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Отмечается, что с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "действии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Напомним, что в приложении и на государственном портале " Дія " всего за 4 дня сертифікати о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек.

Ранее анонсировалось появление в приложении сертификата о выздоровлении от COVID-19.

паспорт Дія COVID-19 covid-сертификат

 
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