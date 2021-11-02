Минцифры запустило детский COVID-сертификат
Детям от 12 лет после одной дозы или полного курса вакцинации родители могут генерировать COVID-сертификат в "Действия".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram Министерства цифровой трансформации.
Для этого кому-то из родителей нужно зайти в обновленное приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.
Отмечается, что с 14 лет подростки могут самостоятельно авторизоваться в "действии" с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Напомним, что в приложении и на государственном портале " Дія " всего за 4 дня сертифікати о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек.
Ранее анонсировалось появление в приложении сертификата о выздоровлении от COVID-19.
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