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25 жовтня 2021, 21:00 46

В Одесі обмежили допуск на ринок "Сьомий кілометр" для не вакцинованих від COVID-19

25 жовтня 2021, 21:00 46
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з відкритих джерел
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В Одесі обмежили в'їзд на територію ринку" Сьомий кілометр " для не вакцинованих від COVID-19 продавців і покупців.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook ринку

"Шановні підприємці та відвідувачі ринку! З завтрашнього дня-26 жовтня, в рамках чинного законодавства і правил червоної зони, в'їзд на ринок буде здійснюватися тільки при пред'явленні сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на антиген, або довідки про одужання від коронавірусу", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що Одеська область потрапила в червону зону 18 жовтня за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей", - написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

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