В Одессе ограничили допуск на рынок "Седьмой километр" для не вакцинированных от COVID-19

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В Одессе ограничили въезд на территорию рынка "Седьмой километр" для не вакцинированных от COVID-19 продавцов и покупателей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook рынка

"Уважаемые предприниматели и посетители рынка! С завтрашнего дня - 26 октября, в рамках действующего законодательства и правил красной зоны, въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Одесская область попала в красную зону 18 октября по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областей", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов.