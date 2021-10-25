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25 жовтня 2021, 18:48 11

У МОЗ планують збільшити видатки на лікування хворих від COVID-19

25 жовтня 2021, 18:48 11
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з відкритих джерел
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Нацслужба здоров'я збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з COVID-19

Як пише RegioNews з посиланням на сайт президента, про це йшлося під час селекторної наради, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Ляшко повідомив, що НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжко-місць у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на коронавірусну хворобу.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям активніше комунікувати з населенням щодо реальної об’єктивної ситуації з поширенням коронавірусної хвороби й тих заходів, яких мають вжити держава та громадяни для боротьби з нею та мінімізації негативних наслідків.

Нагадаємо, що протягом минулої доби в Україні зафіксовано 14 634 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих - 999 дітей

ушпиталення тарифи COVID-19 НСЗУ

 
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