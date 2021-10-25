В Минздраве планируют увеличить расходы на лечение больных от COVID-19

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Нацслужба здоровья увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с COVID-19

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт президента об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Ляшко сообщил, что НСЗУ увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с коронавірусною болезнью, поскольку соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой.

На совещании также обсудили вопрос о развертывании дополнительных койко-мест в медучреждениях для оказания помощи госпитализированным больным коронавирусной болезнью.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства активнее коммуницировать с населением по реальной объективной ситуации с распространением коронавирусной болезни и тех мер, которые должны предпринять государство и граждане для борьбы с ней и минимизации негативных последствий.

Напомним, что в течение минувших суток в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших - 999 детей