09:02  25 октября
В Украине зафиксировали почти 15 тысяч новых случаев COVID-19
08:29  25 октября
На Черкасщине отправили под домашний арест двойника кандидата от "Слуги народа"
17:41  25 октября
На Донбассе зафиксировали четыре нарушения, один наш боец ранен
UA | RU
UA | RU
25 октября 2021, 18:48 9

В Минздраве планируют увеличить расходы на лечение больных от COVID-19

25 октября 2021, 18:48 9
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Нацслужба здоровья увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с COVID-19

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт президента об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Ляшко сообщил, что НСЗУ увеличит тариф для больниц за оказание помощи пациентам с коронавірусною болезнью, поскольку соответствующий пакет услуг включает также обеспечение больных кислородной поддержкой.

На совещании также обсудили вопрос о развертывании дополнительных койко-мест в медучреждениях для оказания помощи госпитализированным больным коронавирусной болезнью.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства активнее коммуницировать с населением по реальной объективной ситуации с распространением коронавирусной болезни и тех мер, которые должны предпринять государство и граждане для борьбы с ней и минимизации негативных последствий.

Напомним, что в течение минувших суток в Украине зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших - 999 детей

госпитализация тарифы COVID-19 НСЗУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram