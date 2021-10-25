Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги - Зеленський
У понеділок, 25 жовтня, Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter, передає RegioNews.
За підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - написав президент.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб та підтримки громадян.
Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що наприкінці листопада - початку грудня Україна отримає черговий транш МВФ. Очільник уряду впевнений, що місія МВФ буде успішною, оскільки виконано усі попередні умови.
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