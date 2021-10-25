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25 жовтня 2021, 14:06 21

Україна отримала 600 млн євро макрофінансової допомоги - Зеленський

25 жовтня 2021, 14:06 21
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Фото: з відкритих джерел
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У понеділок, 25 жовтня, Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 млн євро

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter, передає RegioNews.

За підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - написав президент.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб та підтримки громадян.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що наприкінці листопада - початку грудня Україна отримає черговий транш МВФ. Очільник уряду впевнений, що місія МВФ буде успішною, оскільки виконано усі попередні умови.

ЄС гроші бюджет кредит президент фінансова допомога

 
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