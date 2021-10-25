Украина получила 600 млн евро макрофинансовой помощи - Зеленский
В понедельник, 25 октября, Украина получила второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передает RegioNews.
По итогам 23-го Саммита Украина - ЕС сегодня получено €600 млн макрофинансовой помощи от Евросоюза", - написал президент.
Отмечается, что средства будут направлены на финансирование бюджетных нужд и поддержки граждан.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что в конце ноября - начале декабря Украина получит очередной транш МВФ. Глава правительства уверен, что миссия МВФ будет успешной, поскольку выполнены все предварительные условия.
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