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20 жовтня 2021, 15:18 20

У Мінкульті пропонують блокувати в соцмережах за неправдиву інформацію про вакцини від COVID-19

20 жовтня 2021, 15:18 20
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з відкритих джерел
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Міністр культури Олександр Ткаченко пропонує блокувати у соцмережах за розповсюдження неправдивої інформації про COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм урядовця

"Бачу дописи в соцмережах про "шкідливість вакцин", "про 5G" і "всесвітню змову". Я вважаю, що "дописувачів", які поширють неправдиву інформацію, треба блокувати в соцмережах. Побачив фейк – тисни "скаржитись". Це має стати нормою, якщо ми хочемо зупинити пандемію", - вважає міністр.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 19 жовтня, в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях

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