В Минкульте предлагают блокировать в соцсетях за ложную информацию о вакцинах от COVID-19
Министр культуры Александр Ткаченко предлагает блокировать в соцсетях за распространение ложной информации о COVID-19
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм чиновника
"Вижу сообщения в соцсетях о "вреде вакцин", "о 5G" и "всемирном заговоре". Я считаю, что "корреспондентов", которые распространяют ложную информацию, надо блокировать в соцсетях. Увидел фейк – жми "жаловаться". Это должно стать нормой, если мы хотим остановить пандемию", - считает министр.
Напомним, что в течение предыдущих суток, 19 октября, в Украине обнаружили 18 912 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество новых больных обнаружили в Одесской и Харьковской областях
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