У Кабміні думають про обмеження користування транспортом для невакцинованих від COVID-19

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Глави держави.

На нараді у Президента України Володимира Зеленського була обговорена можливість внести зміни до постанови Кабінету Міністрів про спеціальні заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Серед обговорюваних змін, зокрема, можливість перебування в закладах харчування лише за наявності сертифіката про вакцинацію. Це ж стосуватиметься й користування залізничним, автобусним та авіаційним транспортом для міжобласного сполучення.

Учасники наради також наголосили, що єдиною можливістю уникнути повного локдауну в Україні є вакцинація. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зауважив, що наразі серед госпіталізованих з COVID-19 близько 97% – невакциновані.

"Це і є підтвердженням ефективності вакцинації"covid-, – зазначив він.

Нагадаємо, що в одному з міст на Запоріжжі вже запроваджено обмеження на користування громадським транспортом для невакцинованих від COVID-19. Вони можуть ним користуватися лише показавши негативний тест на COVID-19