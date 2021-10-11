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11 октября 2021, 17:09 6

В Кабмине думают об ограничении пользования транспортом для невакцинированных от COVID-19

11 октября 2021, 17:09 6
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из открытых источников
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Кабинет министров обсуждает ограничение пользования транспортом для невакцинированных от COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Главы государства.

На совещании у Президента Украины Владимира Зеленского была обсуждена возможность внести изменения в постановления Кабинета Министров о специальных мероприятиях по противодействию распространению COVID-19. Среди обсуждаемых изменений, в частности, возможность пребывания в заведениях питания только при наличии сертификата о вакцинации. Это же будет касаться и пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения.

Участники совещания также отметили, что единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что сейчас среди госпитализированных с COVID-19 около 97% – вакцинированные.

"Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - отметил он.

Напомним, что в одном из городов на Запорожье уже введены ограничения на пользование общественным транспортом для невакцинированных от COVID-19. Они могут им пользоваться только показав отрицательный тест на COVID-19

COVID-19 вакцина вакцинация covid-сертификат Минздрав

 
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