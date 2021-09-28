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Доба на Донбасі: інтенсивність бойових дій зросла, поранено бійця ООС
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28 вересня 2021, 12:58 13

Окупанти на Донбасі поранили двох наших військових

28 вересня 2021, 12:58 13
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Фото з відкритих джерел
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У вівторок, 28 вересня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок чого двоє українських військових отримали поранення

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з ранку бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Вночі та рано вранці в напрямку Кримського вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А поблизу Павлополя задіяли автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Наразі воїни перебувають у лікувальному закладі, стан їхнього здоров'я - задовільний", - йдеться у повідомленні.

На провокації українська сторона відкривала адекватний вогонь, противника змусили припинити обстріли.

Нагадаємо, що минулої доби на Донбасі було також поранено бійця.

ООС Україна війна військові обстріли

 
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