12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 12:58 10

Оккупанты на Донбассе ранили двух наших военных

28 сентября 2021, 12:58 10
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 28 сентября, боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое украинских военных получили ранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook штаба Операции Объединенных сил.

Сообщается, что с утра боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Пока воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На провокации украинская сторона открывала адекватный огонь, противника заставили прекратить обстрелы.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе был также ранен боец.

ООС Украина война военные обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram