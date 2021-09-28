Оккупанты на Донбассе ранили двух наших военных

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Во вторник, 28 сентября, боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое украинских военных получили ранения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook штаба Операции Объединенных сил.

Сообщается, что с утра боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Ночью и рано утром в направлении Крымского вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Пока воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На провокации украинская сторона открывала адекватный огонь, противника заставили прекратить обстрелы.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе был также ранен боец.