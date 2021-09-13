Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
У понеділок, 13 вересня, окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Зайцевого, неподалік Верхньоторецького й у напрямку Нью-Йорка. Також стріляли бойовики в районі Золотого-4. Ніхто з наших бійців не постраждав.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 вересня на Донбасі двоє бійців загинули, дев'ятеро були поранені, ще один отримав бойове травмування.
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