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Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат
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13 вересня 2021, 17:38 25

Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші", у ЗСУ - без втрат

13 вересня 2021, 17:38 25
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Фото: Прессцентр ООС
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У понеділок, 13 вересня, окупанти на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Зайцевого, неподалік Верхньоторецького й у напрямку Нью-Йорка. Також стріляли бойовики в районі Золотого-4. Ніхто з наших бійців не постраждав.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли противника.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня на Донбасі двоє бійців загинули, дев'ятеро були поранені, ще один отримав бойове травмування.

Донбас ООС Україна війна обстріли

 
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