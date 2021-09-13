Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
В понедельник, 13 сентября, оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Зайцевого, неподалеку Верхнеторецкого и в направлении Нью-Йорка. Также стреляли боевики в районе Золотого-4. Никто из наших бойцов не пострадал.
Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 сентября на Донбассе двое бойцов погибли, девять были ранены, еще один получил боевое травмирование.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика