Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь

Фото: Прессцентр ООС

В понедельник, 13 сентября, оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Зайцевого, неподалеку Верхнеторецкого и в направлении Нью-Йорка. Также стреляли боевики в районе Золотого-4. Никто из наших бойцов не пострадал.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября на Донбассе двое бойцов погибли, девять были ранены, еще один получил боевое травмирование.