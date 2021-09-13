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Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь
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13 сентября 2021, 17:38 20

Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины", в ВСУ - без потерь

13 сентября 2021, 17:38 20
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Фото: Прессцентр ООС
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В понедельник, 13 сентября, оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Зайцевого, неподалеку Верхнеторецкого и в направлении Нью-Йорка. Также стреляли боевики в районе Золотого-4. Никто из наших бойцов не пострадал.

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы противника.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября на Донбассе двое бойцов погибли, девять были ранены, еще один получил боевое травмирование.

Донбасс ООС Украина война обстрелы

 
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