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08 вересня 2021, 14:21 280

Кабмін підвищив премії переможцям та лауреатам конкурсу "Вчитель року"

08 вересня 2021, 14:21 280
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Фото з відкритих джерел
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Кабмін підвищив премії переможцям і лауреатам конкурсу "Вчитель року"

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з схваленим проєктом постанови тепер переможці можуть розраховувати на десять мінімальних зарплат (наразі 60 тис грн)

срібні призери на дев'ять (54 тис грн)

бронзові вісім (48 тис грн)

Крім цього постановою внесено зміни в організацію конкурсу — він проходитиме у два тури замість трьох, одразу починаючи з обласного етапу.

Кабмін премія учителя Постанова мінімальна зарплата

 
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