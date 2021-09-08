Кабмин повысил премии победителям и лауреатам конкурса "Учитель года"
Кабмин повысил премии победителям и лауреатам конкурса "Учитель года"
Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
В соответствии с одобренным проектом постановления теперь победители могут рассчитывать на десять минимальных зарплат (сейчас 60 тыс грн)
серебряные призеры на девять (54 тыс грн)
бронзовые восемь (48 тыс грн)
Кроме этого постановлением внесены изменения в организацию конкурса — он будет проходить в два тура вместо трех, сразу начиная с областного этапа.
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