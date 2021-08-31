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31 серпня 2021, 13:38 19

Янукович не збираєтсья відмовлятися від українського громадянства - адвокат

31 серпня 2021, 13:38 19
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Фото з відкритих джерел
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Захист колишнього Президента Віктора Януковича заявляє, що він не відмовлявся від громадянства України і не зможе цього зробити

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар агентству "Українські новини" адвоката Януковича Віталія Сердюка.

"Звичайно ж, Президент Янукович від українського громадянства не відмовлявся і відмовитися не може", - повідомив адвокат.

Він нагадав, що в 2016 році під час допиту його в якості свідка за допомогою відеоконференцзв'язку в Святошинському районному суді Янукович пред'являв паспорт громадянина України для підтвердження своєї особи.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд дозволив провести спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра у "справі Межигір'я".

Як наголошується в повідомленні ВАКС це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором.

суд ВАКС Межигір'я громадянство

 
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