14:40  31 августа
В городе на Запорожье ввели карантин: что произошло
13:03  31 августа
Минздрав отсрочит переход с бумажных больничных на электронные: в чем причина
08:09  31 августа
Обострение на Донбассе: за сутки зафиксировано 11 нарушений, погиб военнослужащий ООС
UA | RU
UA | RU
31 августа 2021, 13:38 92

Янукович не собирается отказываться от украинского гражданства - адвокат

31 августа 2021, 13:38 92
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Защита бывшего Президента Виктора Януковича заявляет, что он не отказывался от гражданства Украины и не сможет этого сделать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий агентству "Українські новини" адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Конечно же, Президент Янукович от украинского гражданства не отказывался и отказаться не может", - сообщил адвокат.

Он напомнил, что в 2016 году во время допроса его в качестве свидетеля посредством видеоконференцсвязи в Святошинском районном суде Янукович предъявлял паспорт гражданина Украины для подтверждения своей личности.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по "делу Межигорья".

Как отмечается в сообщении ВАКС это решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.

суд ВАКС Межигорье гражданство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram