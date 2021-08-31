Янукович не собирается отказываться от украинского гражданства - адвокат

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Защита бывшего Президента Виктора Януковича заявляет, что он не отказывался от гражданства Украины и не сможет этого сделать

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий агентству "Українські новини" адвоката Януковича Виталия Сердюка.

"Конечно же, Президент Янукович от украинского гражданства не отказывался и отказаться не может", - сообщил адвокат.

Он напомнил, что в 2016 году во время допроса его в качестве свидетеля посредством видеоконференцсвязи в Святошинском районном суде Янукович предъявлял паспорт гражданина Украины для подтверждения своей личности.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра по "делу Межигорья".

Как отмечается в сообщении ВАКС это решение даст возможность завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором.