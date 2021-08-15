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15 серпня 2021, 11:32 19

В Україні вакцинували понад 76 тисяч осіб від COVID за добу

15 серпня 2021, 11:32 19
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з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу вакцинували проти коронавірусу 76148 осіб. Одну дозу отримали 46 371 людей, повністю імунізовані - 29 777 осіб

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Так, протягом доби працювали: 539 мобільні бригади, 1545 пунктів щеплення, 376 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 691 020 людей, з них отримали одну дозу - 4 691 018 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 718 680 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 409 698 щеплень", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у Вінницькій області померли троє людей, у яких були підтверджені випадки зараження штамом коронавірусу "Дельта".

вакцина МОЗ COVID-19 вакцинація штам Дельта

 
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