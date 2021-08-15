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15 августа 2021, 11:32 20

В Украине вацинировали более 76 тысяч лиц от COVID за сутки

15 августа 2021, 11:32 20
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из открытых источников
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В Украине за прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса 76148 людей. Одну дозу вакцини получили 46371 человек, полностью иммунизированы 29 777 человек

Как передает RegioNews, об этом говориться в сообшении МОЗ.

В частности, в течении суток работало 539 мобильных бригад, 1545 пунктов вакцинации, 376 центров вакцинации.

"С начала кампании вакцинации получили прививки 4 691 020 людей, из них получили первую дозу - 4 691 018 человек, полностью иммунизированы - 2 718 680 (из них два человека получили прививку за границей). В целом проведено 7 409 698 прививок", - сообщили в министерстве.

Напомним, что в Виннийкой области умерло трое человек, у которых были подтверждены случаи заражения штаммом коронавируса Дельта

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация штамм Дельта

 
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