В Украине вацинировали более 76 тысяч лиц от COVID за сутки
В Украине за прошедшие сутки вакцинировано против коронавируса 76148 людей. Одну дозу вакцини получили 46371 человек, полностью иммунизированы 29 777 человек
Как передает RegioNews, об этом говориться в сообшении МОЗ.
В частности, в течении суток работало 539 мобильных бригад, 1545 пунктов вакцинации, 376 центров вакцинации.
"С начала кампании вакцинации получили прививки 4 691 020 людей, из них получили первую дозу - 4 691 018 человек, полностью иммунизированы - 2 718 680 (из них два человека получили прививку за границей). В целом проведено 7 409 698 прививок", - сообщили в министерстве.
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