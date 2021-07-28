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28 липня 2021, 17:45 29

Кабмін розраховує збільшити кількість щеплень до понад 8 мільйонів на місяць

28 липня 2021, 17:45 29
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів оновив Національний план вакцинації від коронавірусу та очікує, що кількість щеплень вакцинами від COVID-19 зросте до 8 мільйонів на місяць.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт уряду.

У липні мінімальна кількість щеплень визначена на рівні 5,3 мільйона доз. У серпні цей показник має зрости до 6 мільйонів.

У вересні вже планують робити більш як 8,2 мільйона щеплень, а в жовтні, листопаді та грудні – по 8,5 мільйона.

До кінця року, за планом уряду, мінімальна кількість щеплень сукупно складе майже 48,9 мільйонів щеплень, а доз вакцин Україна отримає майже 47,4 мільйона (із них 39,2 мільйона – за кошти державного бюджету, а 8,1 мільйона – у межах програми COVAX).

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 47 мільйонів доз вакцин від COVID-19

COVID-19 Кабмін covid-сертифікат щеплення бюджет

 
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