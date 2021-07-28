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28 июля 2021, 17:45 39

Кабмин рассчитывает увеличить количество прививок до более 8 миллионов в месяц

28 июля 2021, 17:45 39
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров обновил Национальный план вакцинации от коронавирус и ожидает, что количество прививок вакцинами от COVID-19 вырастет до 8 миллионов в месяц.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт правительства.

В июле минимальное количество прививок определено на уровне 5,3 миллиона доз. В августе этот показатель должен вырасти до 6 миллионов.

В сентябре уже планируют делать более 8,2 миллиона прививок, а в октябре, ноябре и декабре – по 8,5 миллиона.

До конца года, по плану правительства, минимальное количество прививок совокупно составит почти 48,9 миллионов прививок, а доз вакцин Украина получит почти 47,4 миллиона (из них 39,2 миллиона – за средства государственного бюджета, а 8,1 миллиона – в рамках программы COVAX).

Напомним, что премьер Денис Шмигаль заявил, что Украина получит 47 миллионов доз вакцин от COVID-19

COVID-19 Кабмин covid-сертификат прививка бюджет

 
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