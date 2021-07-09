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09 липня 2021, 11:50 76

Через проблеми на обладнанні ДМС є затримки з оформленням паспортів

09 липня 2021, 11:50 76
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Державна міграційна служба заявляє про затримки з отриманням паспортів через технічні несправності.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на повідомлення ДМС у Facebook

"На жаль, технічні несправності на каналах зв’язку та обладнанні Міграційної служби зберігаються і досі. Як наслідок, маємо тимчасові затримки оформлення документів у окремих підрозділах ДМС. Наші спеціалісти роблять все можливе, аби всі бажаючі якнайшвидше могли оформити або отримати вже виготовлені документи", - зазначають в службі.

Представники відомства додають, що громадянам, які були зареєстровані в електронній черзі, але через технічні несправності не змогли подати документи на оформлення, не потрібно буде записуватись знову.

У ДМС запевняють, що такі особи зможуть подати документи найближчим часом без нового запису в чергу.

"Ми вкотре приносимо вибачення за тимчасові незручності, та як тільки несправності будуть повністю усунені - невідкладно поінформуємо додатково", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 січня пододожчало оформлення біометричних паспортів.

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