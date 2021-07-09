Из-за проблем на оборудовании ДМС есть задержки с оформлением паспортов

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сообщение ГМС в Facebook

"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовленные документы", - отмечают в службе

Представители ведомства добавляют, что гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова.

В ГМС уверяют, что такие лица смогут подать документы в ближайшее время без новой записи в очередь.

"Мы в очередной раз приносим извинения за временные неудобства, и как только неисправности будут полностью устранены - безотлагательно проинформируем дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, что с 1 января возросла стоимость оформления биометрических паспортов.