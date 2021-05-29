За добу від коронавірусу одужали понад 10 тисяч українців

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Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Зокрема повідомляється, що за добу було здійснено 57 384 тестувань, в тому числі методом ПЛР - 25 401, методом ІФА - 10 963, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 020.

Окрім того, серед нових хворих - 144 дитини та 55 медпрацівників.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу була виявлена в Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197), Запорізькій (170) та Харківській (169) областях. Водночас найбільше летальних випадків на Дніпропетровщині (28) та Харківщині (17).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 199 769 осіб, з них 2 030 415 одужало, летальних випадків - 50 388.

Нагадаємо, 27 травня в Україні COVID-19 діагностували у 3306 осіб, 1402 пацієнти госпіталізували.