За сутки от коронавируса выздоровели более 10 тысяч украинцев

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В течение 28 мая в Украине зафиксировано 3096 новых случаев COVID-19, умерло 156 больных, госпитализированы 1309 человек, выздоровел 10 199 человек

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

В частности сообщается, что за сутки было осуществлено 57 384 тестирований, в том числе методом ПЦР - 25 401, методом ИФА-10 963, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 020.

Кроме того, среди новых больных - 144 ребенка и 55 медработников.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса было обнаружено в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197), Запорожской (170) и Харьковской (169) областях. В то же время больше всего летальных случаев на Днепропетровщине (28) и Харьковщине (17).

За все время пандемии в Украине заболело 2 199 769 человек, из них 2 030 415 выздоровели, летальных случаев - 50 388.

Напомним, 27 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 3306 человек, 1402 пациента госпитализировали.