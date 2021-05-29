10:24  29 мая
За сутки от коронавируса выздоровели более 10 тысяч украинцев
11:41  29 мая
В ДТП на Днепропетровщине погибли четыре человека: столкнулись самосвал и Toyota
10:01  29 мая
На Донбассе за сутки зафиксировали 12 обстрелов: ранен украинский защитник
UA | RU
UA | RU
29 мая 2021, 10:24 102

За сутки от коронавируса выздоровели более 10 тысяч украинцев

29 мая 2021, 10:24 102
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение 28 мая в Украине зафиксировано 3096 новых случаев COVID-19, умерло 156 больных, госпитализированы 1309 человек, выздоровел 10 199 человек

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Минздрава.

В частности сообщается, что за сутки было осуществлено 57 384 тестирований, в том числе методом ПЦР - 25 401, методом ИФА-10 963, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 020.

Кроме того, среди новых больных - 144 ребенка и 55 медработников.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса было обнаружено в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197), Запорожской (170) и Харьковской (169) областях. В то же время больше всего летальных случаев на Днепропетровщине (28) и Харьковщине (17).

За все время пандемии в Украине заболело 2 199 769 человек, из них 2 030 415 выздоровели, летальных случаев - 50 388.

Напомним, 27 мая в Украине COVID-19 диагностировали у 3306 человек, 1402 пациента госпитализировали.

коронавирус пандемия Минздрав госпитализация болезнь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Коалиционные качели: как "ЕС" вскочила в политический треугольник с бывшими "регионалами" и "слугами" в Сумском облсовете
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua