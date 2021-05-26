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26 травня 2021, 09:42 13

Партульні в Києві врятували пенсіонера, який виліз на карниз балкону 12 поверху

26 травня 2021, 09:42 13
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Фото: з відкритих джерел
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Столичним правоохоронцям вдалося врятувати літнього чоловіка, який виліз на карниз балкону на 12 поверсі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Ревуцького

Як передає RegioNews, про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Десятки очевидців затамувавши подих спостерігали, як патрульні рятували літнього чоловіка, що стояв на карнизі 12-го поверху. Час від часу він переставав триматися руками, а утримував його від падіння тільки хиткий карниз", - повідомили правоохоронці.

Екіпажі, які прибули на місце, спробували зайти в помешкання, але двері їм ніхто не відчинив, тож вони викликали на місце рятувальників.

Патрульні з дозволу сусідів, що проживають поверхом нижче, спробували налагодити з чоловіком діалог та допомогти йому. Їхні колеги дочекалися рятувальників, які зрізали одні двері в помешкання, тоді патрульні вибили другі двері та разом з рятувальниками затягли чоловіка у квартиру.

Пояснити свою поведінку літній чоловік не зміг. Патрульні викликали йому медиків, зв'язалися з родичами, які прибули на місце.

Раніше повідомлялось, що у Подільському районі столиці в ніч на 26 травня правоохоронці зупинили автомобіль з іноземцями, які влаштували перегони з патрульними по Києву.

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