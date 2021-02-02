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На Донбасі зафіксували чергові порушення режиму "тиші" з боку бойовиків
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02 лютого 2021, 08:11 173

На Донбасі зафіксували чергові порушення режиму "тиші" з боку бойовиків

02 лютого 2021, 08:11 173
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Бойових втрат серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля населеного пункту Пищевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС бойовики військові техніка

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