На Донбасі зафіксували чергові порушення режиму "тиші" з боку бойовиків

Бойових втрат серед українських військових немає

Бойових втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового, ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Біля населеного пункту Пищевик окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Новомихайлівки - зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 2 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.