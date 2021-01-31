В Киеве во время пожара в торговом центре погиб человек

Во время пожара удалось спасти охранника заведения

Во время пожара удалось спасти охранника заведения

Фото: ГСЧС

В Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Троещине произошел пожар, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС города Киева, передает RegioNews.

Известно, что пожар возник в комнате охраны ТРЦ на первом этаже здания.

Между вторым и третьим этажами, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

Также удалось спасти охранника заведения, который находился на третьем этаже. С помощью аппарата защиты органов дыхания он был выведен на свежий воздух.

Теперь причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киеве возбудили дела против девяти домов престарелых. Городские власти пока не могут влиять на деятельность таких заведений.