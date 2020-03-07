Зеленський з’явився на обкладинці журналу "The Guardian"

Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото президента України Володимира Зеленського

Фото: Arthur Bondar/The Guardian

Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото президента України Володимира Зеленського

Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook, пише RegioNews.



Вона розмістила відповідне фото і написала: "The Guardian сьогодні".

Речниця Президента також повідомила, що напередодні ввечері Зеленський дав інтерв'ю журналістам Bloomberg. Перший матеріал видання опубліковало сьогодні, а друга публікація з'явиться у понеділок.

"Також Офіс Президента України розшифрує та виставить інтерв'ю на офіційному сайті Президента опісля виходу запланованих матеріалів", - написала Мендель.