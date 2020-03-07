Зеленський з’явився на обкладинці журналу "The Guardian"
Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото президента України Володимира Зеленського
Британське видання The Guardian розмістило на обкладинці свіжого номера фото президента України Володимира Зеленського
Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook, пише RegioNews.
The Guardian сьогодні. Володимир ЗеленськийОпубліковано Юлією Мендель Субота, 7 березня 2020 р.
Вона розмістила відповідне фото і написала: "The Guardian сьогодні".
Речниця Президента також повідомила, що напередодні ввечері Зеленський дав інтерв'ю журналістам Bloomberg. Перший матеріал видання опубліковало сьогодні, а друга публікація з'явиться у понеділок.
"Також Офіс Президента України розшифрує та виставить інтерв'ю на офіційному сайті Президента опісля виходу запланованих матеріалів", - написала Мендель.
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